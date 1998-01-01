Дзюба стал лучшим футболистом России в 2018 году

Артем Дзюба признан лучшим футболистом России по версии еженедельника «Футбол». О достижении нападающего «Зенита» и сборной команды сообщил sports.ru.

В голосовании приняли участие 277 журналистов, каждый из которых выбрал трех лучших футболистов страны в уходящем году. За каждое первое место игрок получал три очка, за второе — два, за третье — одно. В итоге Дзюба лидирует с большим отрывом — у Артема 614 баллов, на втором месте Игорь Акинфеев с 245 очками, на третьем расположился Фернандес с 215 баллами.

Летом 2018 года Артем Дзюба вернулся в «Зенит» после яркой полугодовой аренды в тульском «Арсенале». Выступление в Туле привлекло внимание главного тренера сборной Станислава Черчесова, который пригласил Артема в национальную команду. В первом же матче на домашнем чемпионате мира форвард отличился голом, выйдя на замену. В следующих играх Дзюба стал лидером команды и любимцем болельщиков и забил еще два мяча, в том числе испанцам. Осенью 2018 года нападающий «Зенита» впервые оформил хет-трик в еврокубках.

Еженедельник «Футбол» вручает свою награду с 1992 года. За это время лучшими становились шесть игроков «Зенита» — Андрей Аршавин, Константин Зырянов, Данни, Халк, Артем Дзюба и дважды Роман Широков.

Ранее Пятый канал рассказывал о награде Дзюбы от болельщиков.