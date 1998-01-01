Жители Бердска остались без тепла в 30-градусный мороз

Под Новосибирском более тысячи человек остались без тепла в 30-градусный мороз. В городе Бердск прорвало теплотрассу. Сразу в нескольких многоквартирных домах отключили отопление. Сейчас на месте работают коммунальные службы, однако оценить масштаб аварии пока не удается. При этом прогнозы синоптиков не утешительные.

В ближайшие дни в Новосибирской области морозы лишь усилятся. Столбик термометра опустится до -40 градусов. В Бердске это уже вторая крупная коммунальная авария за неделю.

20 декабря из-за прорыва трубы несколько тысяч человек остались без холодной воды. Ею затопило всю прилегающую к домам территорию. Машины ушли под воду. Некоторые владельцы пытались выехать из этого импровизированного бассейна, но их автомобили заглохли.

Ранее Пятый канал рассказывал про отключение тепла и горячей воды на Сахалине.