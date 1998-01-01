Видео: Жан-Мари Ле Пен поздравил россиян с Новым годом

Известный французский политик Жан-Мари Ле Пен дал интервью Пятому каналу, в котором поздравил россиян с наступающими праздниками: Новым годом и Рождеством. Депутат Европарламента пожелал хорошо провести долгожданные дни. Жан-Мари Ле Пен отметил, что будет рад, если с наступлением нового года связь двух крупных европейских стран — Франции и России — упрочится.

— Счастливого Нового года, Россия! Я бы хотел, чтобы наши страны стали ближе друг к другу.

Ранее Пятый канал опубликовал большое интервью, в котором правый французский евродепутат Жан-Мари Ле Пен размышляет о своей жизни, а также о будущем Западной и Восточной Европы в свете огромного притока мигрантов из мусульманских стран.