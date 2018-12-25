В ЦБ оценили ущерб от деятельности финансовой пирамиды «Кэшбери»

Пятый канал — лидер в развитии!

2018 год войдет в историю Пятого канала, как год Легендарного телевидения и его 80-летия. С этой значимой во всех смыслах датой совпали важные изменения на канале: интенсивное развитие, рост доли и финансовых показателей, многочисленные награды.

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