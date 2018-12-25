В ЦБ оценили ущерб от деятельности финансовой пирамиды «Кэшбери»

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По предварительным подсчетам экспертов, ущерб от действий финансовой пирамиды «Кэшбери» может составить три миллиарда рублей или более.

Фото: pixabay.com

По словам директора департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Ляха, финансовый проект «Кэшбери» был одной из самых крупных и многосоставных финансовых пирамид за последние годы. В масштабную финансовую аферу добровольно вступили десятки тысяч людей, сообщает РИА Новости.

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