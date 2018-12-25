Путин: Москва и Минск довольны развитием отношений между странами

, 16:43 Видео 44

Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят 25 декабря очередные переговоры в Кремле.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Савостьянов, Пятый канал

Москва и Минск могут быть довольны развитием отношений, несмотря на некоторые вопросы в сфере энергетики. Об этом президент Владимир Путин заявил во время очередных переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле, 25 декабря.

— Разумеется, есть и вопросы. При таком большом объеме взаимодействия всегда вопросы возникают. Они лежат, как правило, в сфере энергетики, хотя мы полагаем, что и здесь многое сделано, — сказал Путин, выразив надежду, что все имеющиеся вопросы они с Лукашенко разрешат сегодня же.

По его мнению, у России и Белоруссии есть все основания быть довольными двусторонними отношениями. Александр Лукашенко, в свою очередь, также подчеркнул, что Москва и Минск всегда отличались от других стран умением договориться.

Ранее Пятый канал сообщал, что Лукашенко считает Россию ключевым внешним партнером.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

17:18
«Красивый подарочек»: Ревва с супругой поразили Instagram фото без штанов
17:09
Кошмар фермеров: Стаи страусов оккупировали земли северной Германии — репортаж
17:00
Депутат Рады, подравшийся на ток-шоу, пригрозил своему «врагу» убийством
16:43
Путин: Москва и Минск довольны развитием отношений между странами
16:33
ВКонтакте назвал самые популярные треки уходящего года
16:30
Кабмин расширил украинский санкционный список
16:19
Кот Мостик со строителями украсил новогоднюю елку
16:17
Стала известна личность мужчины, открывшего огонь по врачу в Петербурге
16:01
Пациент клиники выстрелил во врача из травматического оружия в Петербурге
15:57
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков об отношениях России и США
15:53
В ЦБ оценили ущерб от деятельности финансовой пирамиды «Кэшбери»
15:47
Видео: Спасатели ищут тело хабаровчанина, чей трехлетний сын чудом выжил в тайге
15:33
«Русская Кардашьян» ошеломила подписчиков новым откровенным фото в Instagram
15:27
Силуанов заявил о нарушении Белоруссией таможенного режима с Россией
15:24
Как производители рыбных деликатесов выдают форель за семгу
15:21
Юрист рассказал о законах, которые изменят жизнь россиян в будущем году
15:00
Цеповяз собирается отсудить у своих детей половину бизнеса
14:56
Захватывающее видео: На Сицилии проснулся самый высокий вулкан Европы
14:53
Цымбалюк-Романовская и Шаляпин собираются зачать ребенка в новом году
14:39
Антон Шипулин рассказал о причинах завершения своей карьеры

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал — лидер в развитии!

2018 год войдет в историю Пятого канала, как год Легендарного телевидения и его 80-летия. С этой значимой во всех смыслах датой совпали важные изменения на канале: интенсивное развитие, рост доли и финансовых показателей, многочисленные награды.

5-tv.ru

Цифры дня

«Такая работа» не даёт россиянкам уснуть!

В понедельник, 17 декабря, показ детектива «Такая работа» принёс Пятому каналу первое место и долю 12,8% в аудитории «Женщины 25-59».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Партнеры канала

Новогоднее цирковое шоу «Небылица» — сказочный блокбастер от главного цирка страны

Впервые в Петербурге с 28 декабря 2018 года по 7 января 2019 года Большой московский цирк под руководством братьев Запашных покажет сказочное шоу на основе русских народных сказок «Небылица».

Общество