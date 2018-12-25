Путин: Москва и Минск довольны развитием отношений между странами

Москва и Минск могут быть довольны развитием отношений, несмотря на некоторые вопросы в сфере энергетики. Об этом президент Владимир Путин заявил во время очередных переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле, 25 декабря.

— Разумеется, есть и вопросы. При таком большом объеме взаимодействия всегда вопросы возникают. Они лежат, как правило, в сфере энергетики, хотя мы полагаем, что и здесь многое сделано, — сказал Путин, выразив надежду, что все имеющиеся вопросы они с Лукашенко разрешат сегодня же.

По его мнению, у России и Белоруссии есть все основания быть довольными двусторонними отношениями. Александр Лукашенко, в свою очередь, также подчеркнул, что Москва и Минск всегда отличались от других стран умением договориться.

Ранее Пятый канал сообщал, что Лукашенко считает Россию ключевым внешним партнером.