Лукашенко назвал Россию ключевым внешним партнером

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Президент Белоруссии отметил важность всесторонних отношений между Москвой и Минском.

Фото: globallookpress.com

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что всесторонний характер отношений с Россией является ключевым во внешней политике государства, пишет RT.

Во время совещания по актуальным вопросам сотрудничества с РФ, глава Белоруссии отметил, что отношения между Минском и Москвой строятся на системной и плановой основе. При этом Лукашенко с сожалением добавил, что не все договоренности выполняются — какие именно он не уточнил.

Ранее Пятый канал рассказывал о курьезных записях белорусского чиновника на встрече с Лукашенко.

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