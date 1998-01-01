Лукашенко назвал Россию ключевым внешним партнером

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что всесторонний характер отношений с Россией является ключевым во внешней политике государства, пишет RT.

Во время совещания по актуальным вопросам сотрудничества с РФ, глава Белоруссии отметил, что отношения между Минском и Москвой строятся на системной и плановой основе. При этом Лукашенко с сожалением добавил, что не все договоренности выполняются — какие именно он не уточнил.

Ранее Пятый канал рассказывал о курьезных записях белорусского чиновника на встрече с Лукашенко.