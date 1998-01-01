Бомбардировка Земли пришельцами, притаившимися на неуловимой планете Нибиру и ожидающими благоприятного момента для вторжения уже началась, считают конспирологи. Они уверены, что упавший в Хабаровском крае огромный метеорит является осколком Нибиру, и его «метнули» в нашу планету намеренно. При этом местные жители свидетельствуют, что небо в районе реки Бурея, русло которой перекрыл неизвестный объект, было в тот день красным, а облака напоминали шапки.

Перед этим «звезду смерти» с рекордно близкого расстояния сфотографировал житель Владимира. В окно квартиры 20 декабря он увидел яркий объект рядом с солнцем.

Как пишет интернет-портал VistaNews, сопоставив эти случаи с недавним землетрясением на Камчатке, альтернативные ученые констатировали, что первыми от неотвратимо приближающейся к Земле Планеты Х начали страдать отдаленные части России, причем именно те регионы, в которых находятся крупные водоемы. Те, в которых подобные катаклизмы могут вызвать потопы, а землетрясения грозят расколом тектонических плит.

Ранее Пятый канал публиковал прогноз конспирологов, которые считают, что захват Земли инопланетными армиями начнется в новогоднюю ночь.