Стали известны гонорары героев российских телешоу

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Сколько на самом деле зарабатывают звезды и обычные зрители за появление на экранах.

Фото: www.globallookpress.com

Откровения российских знаменитостей на ТВ о разводах, свадьбах, разделах имущества и прочих жизненных трудностях очень часто щедро вознаграждаются. Участники различных реалити-шоу подписывают строгие контракты, по которым им запрещено разглашать подробности о закулисье проектов. В противном случае — миллионные штрафы. Журналисты сайта KP.RU подсчитали гонорары звезд экрана.

Герои громких историй, которые регулярно обсуждаются в эфирах ток-шоу на федеральных каналах, имеют разный уровень дохода. Например, актеру Алексею Панину заплатили 400 тысяч рублей. Самый крупный гонорар выплачивали Никите Джигурде и Марине Анисиной — 500 тысяч рублей. В последнее время частая гостья различных шоу Дана Борисова получает в среднем 400 тысяч рублей за эфир. Покойному музыканту Евгению Осину давали 300 тысяч рублей. И даже водитель балерины Анастасии Волочковой получал свои 50-70 тысяч рублей.

Звездные эксперты, которые комментируют ситуацию, получают от 15 до 30 тысяч рублей. Часто на этих диванах в студии можно заметить Елену Проклову, Ирину Мирошниченко и других артисток.

Александр Серов с рассказами о скандалах в личной жизни побывал уже на нескольких проектах. Средний гонорар певца за съемку — от 200 до 400 тысяч рублей.

Ну а победитель проекта «Замуж за Бузову» Денис Лебедев недавно разоткровенничался, что его оштрафуют на полтора миллиона рублей за нарушения контракта. Большинство современных реалити-шоу — сценарные. К примеру, один из участников в эфире получает солидный приз, а на самом деле — это просто эффектный ход. Чаще всего штрафуют за разглашение информации о «подставах» в сценарии. В таких проектах, как «Холостяк» и «Замуж за Бузову» участникам не выплачивается гонорар за съемку, сообщает сайт KP.RU.

Ранее Пятый канал сообщил, что экс-редактор «Битвы экстрасенсов» рассказал всю правду о шоу.

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