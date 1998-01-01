Американец создал компанию по избавлению от порнозависимости

Американец основал компанию, в задачу которой входит помощь людям, испытывающим порнозависимость.

Как сообщает портал для взрослых ВистаНьюс, сам глава компании в 17-летнем возрасте заработал порно-индуцированную эректильную дисфункцию, заболевание при котором человека возбуждает только порнография. Но бороться с таким положением вещей молодой человек решился только в 22 года. На это его подтолкнула полукриминальная история, когда приехав на свидание с дамой с анонимного сайта по поиску секс-партнеров, вместо романтического приключения парень получил разбитое стекло автомобиля.

Читайте также СМИ: хакеры выставили Бориса Джонсона любителем порно

Инцидент заставил американца задуматься над тем, что происходит в его жизни, и привел к тому, что он удалил из компьютера все видео порнографического содержания и решил бороться с такой зависимостью.

Освободившееся от просмотра порнографии время молодой человек посвятил спорту. Позднее мужчина смог вернуться к нормальной жизни и научился выстраивать сексуальные отношения с реальными женщинами. Теперь сотрудники его компании помогают порнозависимым американцам избавляться от своего нездорового пристрастия.

Ранее Пятый канал сообщал о монахине из Колумбии, которая разочаровалась в религии и стала порнозвездой.