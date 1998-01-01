Порошенко отменил военное положение на Украине

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Украинские лидер не намерен продлевать особое положение в некоторых областях страны.

Фото: © РИА Новости/Михаил Палинчак

Президент Украины Петр Порошенко отменил военное положение, введенное в десяти областях страны 26 ноября. Срок истек сегодня в 15:00 по московскому времени, продлевать особые условия глава государства не намерен. Об этом лидер Незалежной написал в своем Twitter.

Президент Украины отметил, что военное положение не повлияло на выборы президента страны, и они состоятся в намеченный срок — 31 марта.

Как ранее рассказывал Пятый канал, Петр Порошенко объявил военное положение после задержания украинских военных во время их провокации в Керченском проливе. Три украинских корабля незаконно вторглись на российскую территорию и отказывались останавливаться. Российские пограничники вынужденно применили оружие и задержали нарушителей.

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