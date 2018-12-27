Найден фермент, который заставляет мозг пьянеть

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Сделать открытие помогли эксперименты на мушках-дрозофилах, которые, как оказалось, в нетрезвом состоянии ведут себя абсолютно так же, как люди.

Фото: www.globallookpress.com

Ученые из американского Института Скриппса, находящегося во Флориде, сумели понять, как алкоголь влияет на работу мозга, и как можно заблокировать этот механизм. Открытие должно оказать неоценимую помощь в борьбе с алкогольной зависимостью. Исследователи проводили эксперименты над мушками-дрозофилами, которых поили пятипроцентным раствором этилового спирта.

— Подвыпившие мушки ведут себя абсолютно так же, как и люди. Они теряют координацию и в буквальном смысле пьянеют. Алкогольное возбуждение заставляет их чаще и больше летать, что эквивалентно тому, как многие люди начинают больше двигаться, оживленно говорить и вести себя более активно, чем в трезвом состоянии, — цитирует интернет-портал Утро.ру руководителя исследования Скотта Хансена.

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Важно, что в отличие от большинства наркотиков, этанол влияет на рецепторы клеток мозга не напрямую, а опосредованно. Это долгое время мешало нейрофизиологам понять механизм воздействия алкоголя. Группа Хансена обнаружила, что спирт взаимодействует с ферментом PLD2 в нервных клетках. Когда же ученые временно «отключили» образование новых молекул PLD2 в мозге дрозофил, оказалось, что насекомые перестали пьянеть, даже выпивая очень большие количества алкоголя, и вели себя при этом вполне прилично. Из этого был сделан вывод, что именно этот фермент связан с возбуждающим эффектом от спирта.

Взаимодействие этанола с PLD2 приводит к формированию еще одного типа молекул — фосфадилэтанола, который ускоряет обмен сигналами между нервными клетками и заметно повышает активность мозга. Поэтому алкоголь и вызывает возбуждение.

Связан ли фосфадилэтанол с последующим расслабляющим действием спиртного, ученым пока выяснить не удалось. Этому они собираются посвятить дальнейшие эксперименты на мушках. Но если их предположения подтвердятся, то вещества, блокирующие взаимодействие этанола с PLD2 или уничтожающие фосфадилэтанол, можно будет использовать для быстрого выведения из состояния алкогольного опьянения и для лечения алкогольной зависимости.

Ранее Пятый канал рассказывал о научной работе сотрудников американского Пенсильванского университета, которые обнаружили ген, влияющий на непереносимость алкоголя. Они считают, что именно он поможет человечеству полностью победить алкоголизмом через тысячу лет.

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