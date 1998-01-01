Президент подписал закон, отменяющий национальный роуминг

Владимир Путин подписал закон, отменяющий плату за национальный роуминг. Теперь операторы мобильной связи обязаны устанавливать единые тарифы на все звонки на территории России. Закон вступит в силу с 1 июня 2019 года.

Как сообщает ТАСС, роуминг в российских регионах возник во времена, когда каждый оператор связи устанавливал соединение через единого общероссийского оператора и это приводило к дополнительным издержкам. Теперь же такой механизм применяется лишь в исключительных случаях, а потому взимание дополнительной платы с абонентов не обосновано.

Ранее Пятый канал сообщал, что в сентябре 2018 года Федеральная антимонопольная служба оштрафовала всю четверку крупнейших российских операторов мобильной связи — на 750 тысяч рублей каждого — за несвоевременное исполнение предписания об отмене внутрисетевого роуминга.