Президент подписал закон, отменяющий национальный роуминг

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С июня 2019 года тарифы на мобильную связи не будут зависеть от региона, в котором находится абонент.

Фото: www.globallookpress.com

Владимир Путин подписал закон, отменяющий плату за национальный роуминг. Теперь операторы мобильной связи обязаны устанавливать единые тарифы на все звонки на территории России. Закон вступит в силу с 1 июня 2019 года.

Как сообщает ТАСС, роуминг в российских регионах возник во времена, когда каждый оператор связи устанавливал соединение через единого общероссийского оператора и это приводило к дополнительным издержкам. Теперь же такой механизм применяется лишь в исключительных случаях, а потому взимание дополнительной платы с абонентов не обосновано.

Ранее Пятый канал сообщал, что в сентябре 2018 года Федеральная антимонопольная служба оштрафовала всю четверку крупнейших российских операторов мобильной связи — на 750 тысяч рублей каждого — за несвоевременное исполнение предписания об отмене внутрисетевого роуминга.

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