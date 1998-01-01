Создатель телескопа «Хаббл» Нэнси Грейс Роман скончалась в США

В США скончалась ученая Нэнси Грейс Роман. О смерти «матери телескопа «Хаббл» в пятницу, 28 декабря, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на сестру покойной. Выдающемуся американскому астроному было 93 года.

Роман начала свою карьеру ученого в 1949 году, когда получила степень доктора наук по астрономии. Через десять лет женщина заняла один из руководящих постов в НАСА. В число направлений, которые курировала Нэнси Грейс Роман, также входил проект телескопа «Хаббл». В космическом агенстве США астроном трудилась вплоть до 1979 года, после чего продолжила свое сотрудничество с НАСА, работая по контракту с Центром космических полетов Годдарда.

Телескоп «Хаббл» был назван в честь астрофизика Эдвина Хаббла. Это совместный проект NASA и Европейского космического агентства, запущенный в космос 24 апреля 1990 года. Прибор способен работать в ультрафиолетовом, инфракрасном и оптическом диапазонах. «Хаббл» входит в число Больших обсерваторий НАСА наряду с рентгеновской обсерваторией «Чандра», инфракрасным телескопом «Спитцер» и недействующим гамма-телескопом «Комптон».

Ранее Пятый канал сообщал, специалист НАСА заявил, что мы могли пропустить посещение НЛО. Такой «промах» ученый счел возможным из-за несовершенства земных технологий.