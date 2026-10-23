Поспешишь — глобус Эйзенхауэра раскрошишь: Хегсет устроил аварию в Пентагоне

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 30 0

Артефакт времен Второй мировой войны, принадлежавший 34-му президенту США, треснул в районе Антарктиды.

Из-за Пита Хегсета в Пентагоне разбили глобус Эйзенхауэра

Фото: www.globallookpress.com/Samuel Corum - Pool via CNP

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Сотрудники Пентагона разбили глобус Эйзенхауэра при переносе в кабинет Хегсета

Министр обороны США Пит Хегсет захотел поставить в своем кабинете один из двух напольных глобусов, которыми, предположительно, пользовался генерал Дуайт Эйзенхауэр во время Второй мировой войны. После отставки он занимал пост президента Соединенных Штатов с 1953 по 1961 годы. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Артефакт производства 1930-х годов хранится в Пентагоне. Обычно перемещением подобных исторических экспонатов внутри здания занимаются специально обученные кураторы. Однако сотрудники Хегсета отправили свою команду, чтобы поскорее перенести 30-дюймовый (диаметр около 76 сантиметров. — Прим. ред.) глобус, и, по словам очевидцев, уронили его. В результате он упал на основание, а хрупкая оболочка треснула в районе Антарктиды.

Представители Пентагона отказались предоставить журналистам фотографию глобуса или возможность осмотреть его. Однако изданию удалось получить изображения повреждений. В электронном письме представители армии позднее признали, что инцидент произошел 3 февраля во время «попытки перемещения».

«Сферическая часть глобуса была отделена от металлического крепления, которое позволяет ему вращаться», — сообщил пресс-секретарь Пентагона Кристофер Серридж.

Дуайт Эйзенхауэр с одним из своих глобусов. Похожий уронили по указанию Хегсета. GettyImages/Bettmann

В итоге поврежденный экспонат так и не переехал к Хегсету. После публикации информации об инциденте представитель Министерства обороны предоставил краткое заявление без указания авторства, в котором признавалась авария.

«Несчастные случаи происходят. Мы рады, что никто не пострадал, и сейчас проводится ремонт», — говорится в нем.

По словам двух источников, армейское ведомство планировало проконсультироваться с экспертами из Центра военной истории США о безопасной транспортировке глобуса. Однако сотрудники исторического отдела были отправлены в неоплачиваемый отпуск из-за частичной приостановки работы правительства. Когда связаться со специалистами не удалось, команда Хегсета решила сама передвинуть артефакт.

По словам одного из источников, причиной происшествия стало «очевидное отсутствие терпения». Эпизод мгновенно стал поводом для сплетен и шуток в Пентагоне. Некоторые осудили бесцеремонность и склонность Хегсета к ностальгии по Второй мировой войне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Пентагона Пит Хегсет разрешил публично наблюдать за казнью майора Нидала Хасана. По его словам, люди должны видеть, что за подобные действия следуют суровые последствия. Казнь через расстрел назначена на 3 декабря. Она станет первой в Вооруженных силах США за несколько десятилетий. В 2009 году Хасан открыл стрельбу на базе Форт-Худ в Техасе. Погибли 13 человек, еще 32 пострадали.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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