Минтранс поддержит введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч

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Сейчас превышение менее чем на 20 км/ч не штрафуется.

Фото: Известия/ Павел Бедняков

Минтранс поддержит ужесточение скоростного режима в виде штрафов за превышение на десять километров в час и более. Об этом заявил глава ведомства Евгений Дитрих.

Думаю, что Минтранс будет поддерживать снижение нештрафуемого порога до +10 км/ч к существующему ограничению скорости, — приводит слова министра транспорта РИА Новости.

При этом Дитрих напомнил, что субъекты имеют право устанавливать увеличенную скорость движения на городских магистралях непрерывного движения.

Предложения по ужесточению МВД и Минтранс должны внести до 1 марта 2019 года.

 

Как ранее рассказывал Пятый канал, штрафы за превышение скорости менее чем на 20 км/ч были отменены в 2013 году. Возродить старые санкции предложил вице-мэр Москвы Максим Лискутов. В правительстве заинтересовались его инициативой, однако эксперты выступили категорически против.

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