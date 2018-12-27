Жасмин выложила фото с мужем и рассказала об опасной болезни

Заслуженная артистка России и Дагестана Сара Манахимова, известная под псевдонимом Жасмин, крайне редко раскрывает подробности семейной жизни. В Instagram певицы чаще можно встретить ее снимки с коллегами, чем с родными. Но в преддверии Нового года артистка решила сделать исключение и порадовала поклонников фото с мужем — бизнесменом Иланом Шором. На снимке супруги сидят на меховом покрывале на фоне нарядной елки. Жасмин улыбается, а Илан нежно обнимает ее за плечо.
В комментарии к фотографии певица отметила, что объятия близкого человека для нее очень важны. Жасмин порекомендовала поклонникам тоже не избегать такого проявления чувств.
— Самая опасная зимняя болезнь — недообнимание! Укрепляйте свой иммунитет — обнимайтесь чаще! — написала артистка.
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Поклонники знаменитости оценили снимок и оставили под ним множество комментариев.
— Молодцы! Красавцы! Дай Бог счастья!
— Чудесная фотография! — написали в сети.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что Жасмин призналась в неизлечимой зависимости.