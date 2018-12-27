Жасмин выложила фото с мужем и рассказала об опасной болезни

Заслуженная артистка России и Дагестана Сара Манахимова, известная под псевдонимом Жасмин, крайне редко раскрывает подробности семейной жизни. В Instagram певицы чаще можно встретить ее снимки с коллегами, чем с родными. Но в преддверии Нового года артистка решила сделать исключение и порадовала поклонников фото с мужем — бизнесменом Иланом Шором. На снимке супруги сидят на меховом покрывале на фоне нарядной елки. Жасмин улыбается, а Илан нежно обнимает ее за плечо.

В комментарии к фотографии певица отметила, что объятия близкого человека для нее очень важны. Жасмин порекомендовала поклонникам тоже не избегать такого проявления чувств.

— Самая опасная зимняя болезнь — недообнимание! Укрепляйте свой иммунитет — обнимайтесь чаще! — написала артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jasmin (@jasmin) 27 Дек 2018 в 6:35 PST

Поклонники знаменитости оценили снимок и оставили под ним множество комментариев.

— Молодцы! Красавцы! Дай Бог счастья!

— Чудесная фотография! — написали в сети.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Жасмин призналась в неизлечимой зависимости.