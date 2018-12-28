Биткоин признан самой провальной инвестицией 2018 года

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В общей сложности эксперты оценили 14 финансовых инструментов, взяв для сравнения условную инвестицию в 300 тысяч рублей.

Фото: www.globallookpress.com

Криптовалюта Биткоин заняла первое место в рейтинге самых провальных инвестиций 2018 года — за 12 месяцев виртуальные деньги упали в цене на 71,15% процента. То есть, если бы инвестор купил биткоинов на 300 тысяч рублей, в концу этого года его потери превысили бы 213 тысяч, сообщает «Российская газета».

Следом за криптовалютой с большим отрывом идут драгметаллы — серебро, платина и золото, минус 15,37% и 15,16% и 5,91% соответственно. К слову, рубль за год опустился лишь на 3,28% — инвестировать в него, то есть, просто хранить деньги под матрасом, было бы выгоднее, чем вкладываться в золото.

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