Кому невыгоден прозрачный крабовый промысел

Для предотвращения многомиллиардных убытков в сфере рыбодобычи и, в частности, незаконного вылова краба правительство предпримет эксперимент, чтобы эта отрасль стала прозрачнее. Нововведением на весь предстоящий год станет выставление 50% квот на добычу биоресурса на электронный аукцион. Кроме того, по мнению авторов инициативы, такая мера создаст условия для выхода на рынок новых участников, пишут «Известия». Распределением квот займутся Федеральная антимонопольная служба, Минсельхоз и Росрыболовство.

В настоящий момент государство имеет право выставлять квоты на аукцион, только если они высвобождаются от действующих рыбодобытчиков, то есть когда компания не использует квоты или сама возвращает их государству. Такая система допускает ситуацию, когда желающие выйти на рынок крабодобытчики могут приобрести компанию, получившую квоты в прошлом.

Этот, так называемый исторический принцип распределения квот, очень выгоден тем, кто давно занимается крабовым промыслом и получает огромные доходы от этого бизнеса. Но в этой отрасли пышным цветом процветает браконьерство и контрабанда ценного ресурса за рубеж, так как многие крабодобытчики понимают, какую баснословную прибыль они могут получить, отойдя от закона.

Рыбопромышленники с отменой распределения квот по «историческому принципу» категорически не согласны и утверждают, что это убьет отрасль. Однако ФАС выступила против сохранения «исторического принципа», так как при нем могут создаваться условия, способствующие монополизации рынка.

Нежное белое крабовое мясо — излюбленный деликатес гурманов по всему свету. Блюда с этим обитателем морских глубин стоят огромных денег — 100 грамм мяса в ресторанах обойдутся клиенту как минимум в 600–700 рублей. Например, в одном из столичных рыбных ресторанов котлета из морского гада стоит 2,6 тысяч рублей.

Так почему же мясо краба такое дорогое? Это обусловлено наисложнейшими условиями его вылова — по устаревшей технологии камчатского краба ловят именно в шторм. Он водится в холодных Охотском и Беринговом морях, известных своими сильными течениями, присутствием в их водах льда и вообще сложными погодными условиями. Поэтому по-прежнему это ремесло считается одним из самых опасных в мире.

По данным «Известий», чуть больше дюжины человек являются владельцами этой прибыльной отрасли в стране. Наиболее «известной» персоной среди них является «крабовый король» Олег Кан, который контролирует 22 крабодобывающих предприятия на Дальнем Востоке, квоты которых составляют 20,8 тысяч тонн краба. Примечательно, что как и многие другие, Кан на постоянной основе проживает в японском Саппоро, а в Россию наведывается только по деловым вопросам, связанным с получением прибыли. Их суда также приписаны к иностранным государствам. Львиная доля выловленной продукции сбывается тоже за границей. Для некоторых российских бизнесменов квоты от государства стали лишь пропуском в море. Реальные же объемы вылова серьезно превосходят заявленные, а сбываются иностранцам.

— Документы оформляются на иностранные флаги, чтобы создать видимость легальной деятельности. Все эти государства, которые дают возможность у себя их регистрировать, продают это право частной корейской фирме. То есть там все за деньги делается, а за деньги тебе там зарегистрируют, что хочешь, — пояснил начальник отдела Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области Сергей Кощенко.

Речь в основном идет о Южной Корее и Японии, которые выгодно для себя наладили механизм скупки российских морепродуктов. Проблема в том, что после того, как в море с отечественного судна на заграничное перегружаются тонны краба, груз считается легализованным. Расплата, как правило, производится наличными — никаких налогов, никаких отчислений в бюджет и, уж, конечно, никаких соцгарантий морякам.

Сотрудники ФСБ ежемесячно пресекают в Приморском крае деятельность по контрабандной добыче и переработке краба для последующего сбыта за рубеж. Из-за нелегального промысла, налаженного в регионе, бюджет недосчитывается миллиардов рублей.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в Хабаровском крае ограничили ловлю ценных пород рыб.