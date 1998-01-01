В МВД РФ инициировали проверку охоты губернатора Иркутской области

В МВД России поручили иркутскому управлению провести проверку опубликованных материалов об охоте губернатора региона Сергея Левченко на медведя. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

— В ходе проверки будут установлены точное время и место зафиксированных на видео событий, организаторы и участники охоты, дана правовая оценка их действиям, — говорится в сообщении.

Первые свидетельства незаконной охоты с участием губернатора Левченко появились в сентябре 2018 года. На кадрах предположительно глава Иркутской области в окружении многочисленных помощников хладнокровно убивает спящего зверя в берлоге. Региональные СМИ отметили, что речь идет событиях ноября 2016 года, когда Сергей Левченко отмечал свой день рождения.