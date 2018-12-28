Скончался бывший президент Нигерии

Бывший президент Нигерии Шеху Шагари скончался в возрасте 93 лет, сообщает французское издание Le Figaro. Он занимал свой пост с 1979 по 1983 год.

Шагари стал президентом Нигерии после того как в стране ослабло влияние военных, и в 1978 году был снят запрет на деятельность политических фракций. Тогда будущий президент принял участие в создании Национальной партии и баллотировался от нее на высший государственный пост. На выборах 1979 года Шагари одержал победу.

Он смог продержаться на посту четыре года — к 1983 году в Нигерии стало нарастать напряжение, и Шагари свергли после очередных выборов. Известно, что бывший президент скончался в одной из больниц столицы Нигерии, Абудже.

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