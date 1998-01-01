Лайфхак: как упаковать одежду, не помяв

Часто, отправляясь в отпуск или дальний поход, мы сталкиваемся с вопросом — как сложить все нужное и ничего не помять? Иногда от количества вещей не закрываются рюкзаки и чемоданы, а сложенные как попало вещи потом стыдно надеть. Избежать всех этих неудобств поможет несложная и эффективная схема.

Для начала возьмите брюки или джинсы и сложите их пополам штанина к штанине. Затем, положите сверху майку, также сложенную вдвое. Следом идет белье, а поверх всего этого — носки. Когда пирамида из вещей готова, начинайте скручивать все в рулон так, чтобы открытая часть носков оставалась снаружи. Когда сверток готов, просто натяните носки с двух концов, чтобы зафиксировать всю конструкцию.

Полученный рулон не развалится и не помнется, а благодаря своей компактности он войдет даже в самый миниатюрный рюкзак.

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