Лайфхак: как превратить рафинад в сахар-песок

В начале кулинарного пути каждый хоть раз сталкивался с тем, что в доме вместо сахарного песка — только сахар-рафинад. Сладкие кубики едва ли можно использовать, например, в приготовлении выпечки. Если времени или возможности сходить в магазин за нужным видом сахара у вас нет — не беда! Есть способ, который позволит быстро раскрошить рафинад.

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Положите на открытую коробку с рафинадом влажное полотенце. Если свободного полотенца под рукой не оказалось, замените его на любую хорошо впитывающую ткань. Обратите внимание на одну деталь: полотенце должно быть именно влажным, а не мокрым. Если использовать плохо отжатую ткань, избыток воды просто растворит сахар.

Накрытый полотенцем сахар поместите в микроволновку и разогревайте примерно 30 секунд. После таких манипуляций кусковой сахар станет куда более хрупким и спрессованные кубики с легкостью можно будет раскрошить ложкой. По словам опытных лайфхакеров, таким же способом можно быстро вернуть мягкость слегка подсохшему хлебу.

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