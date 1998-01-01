Захарова опровергла заявление главы BBC о жалобе в МИД РФ после утечки данных

Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заявила, что обращений от руководства британской корпорации в связи с утечкой данных сотрудников русской служба ВВС не поступало. Об этом дипломат заявила на своей странице в Facebook.

— Никаких обращений с жалобами от Би-Би-Си на конец рабочего дня 29 декабря не поступало — в ДИП никто от Би-Би-Си не обращался: заведующая корпунктом не звонила и не писала. Хотя все телефоны им прекрасно известны, — написала Захарова.

Она добавила, что в МИД ранее обратили внимание журналистов BBC, что не получали официальных жалоб, однако ответ российских дипломатов не был включен в материал британской вещательной корпорации.

— Мне регулярно пишут и звонят корреспонденты Би-Би-Си в Москве, когда им что-то нужно. В этот раз за несколько дней не позвонил никто. Почему? Может, ждали инструкций от кого-то из Лондона? Не от тех ли, кто сливал в Таймс списки Спутника? Лондон играет все грязнее, — отметила Захарова.

Ранее в BBC завили, что глава компании Джейми Ангус обратился в МИД РФ в связи с утечкой данным сотрудников русской службы.