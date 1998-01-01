Захарова опровергла заявление главы BBC о жалобе в МИД РФ после утечки данных

Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заявила, что обращений от руководства британской корпорации в связи с утечкой данных сотрудников русской служба ВВС не поступало. Об этом дипломат заявила на своей странице в Facebook.
Она добавила, что в МИД ранее обратили внимание журналистов BBC, что не получали официальных жалоб, однако ответ российских дипломатов не был включен в материал британской вещательной корпорации.
—
Ранее в BBC завили, что глава компании Джейми Ангус обратился в МИД РФ в связи с утечкой данным сотрудников русской службы.