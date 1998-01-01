Инсайдеры слили в сеть видео Huawei P30

Флагманские смартфоны Huawei P30 и P30 Pro показали на видео. Запись, созданная на основе многочисленных утечек, была опубликована на канале Concept Creator на YouTube.

Официальный релиз новинок китайской корпорации должен состояться на выставке MWC в феврале 2019 года.

Ожидается, что Huawei P30 будет оснащен тройной основной камерой, а P30 Pro сразу четырьмя. Эксперты прогнозируют, что новинки получат процессор Kirin 985, шесть или восемь гигабайт оперативной памяти, а также 6,1- и 6,5-дюймовые OLED-дисплеи.



Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Huawei официально презентовал «дырявый» смартфон Nova 4, который обладает камерой на 48 мегапикселей и почти безрамочным экраном.