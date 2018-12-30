Боярский рассказал, как его изысканно «отшила» Барбара Брыльска

Актер Михаил Боярский рассказал о том, что в свое время был влюблен в звезду польского кино Барбару Брыльску. Она знакома почти каждому жителю бывшего СССР и современной России — именно она исполнила роль Нади Шевелевой в новогодней комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Михаил Боярский, как и Барбара Брыльска стали участниками шоу Максима Галкина и Юлии Меньшовой «Сегодня вечером», обстановка которого располагала к откровениям, пишет Газета.ру.

Популярный 69-летний народный артист поделился воспоминаниями о чувствах, которые испытывал польской красавице и о ее благородстве.

— «Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» не произвел на меня впечатления. Я что, мужиков в бане не видел?! — пошутил артист.

И тут же отметил, что приезд Барбары произвел на советских артистов неизгладимое впечатление, особенно на мужчин.

— А вот Барбара — это совсем другое дело. Таких женщин не каждый день встретишь. Но я был так красиво отшит ею. Только благородная женщина может так изысканно укусить, унизить, в то же время давая шанс на встречу в будущем, — рассказал Боярский.

Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром», снятый режиссером Эльдаром Рязановым в 1975 году впервые показали по ТВ 1 января 1976 года. По неподтвержденным данным зрителями этого показа стали около 100 миллионов человек. С того времени кинокартина стала неотъемлемой частью предновогодней телевизионной программы не только в России, но и за ее пределами.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как власти Украины попытались запретить показ легендарного фильма, но после волны возмущений жителей Незалежной решили, что комедия Рязанова не угрожает нацбезопасности страны.