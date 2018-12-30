Боярский рассказал, как его изысканно «отшила» Барбара Брыльска

, 8:26 38

Народный артист признался, что был тайно влюблен в польскую кинозвезду и восхищался ее благородством, которое она проявила во время неудачной попытки закрутить с ней роман.

Фото: www.globallookpress.com

Актер Михаил Боярский рассказал о том, что в свое время был влюблен в звезду польского кино Барбару Брыльску. Она знакома почти каждому жителю бывшего СССР и современной России — именно она исполнила роль Нади Шевелевой в новогодней комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Михаил Боярский, как и Барбара Брыльска стали участниками шоу Максима Галкина и Юлии Меньшовой «Сегодня вечером», обстановка которого располагала к откровениям, пишет Газета.ру.

Популярный 69-летний народный артист поделился воспоминаниями о чувствах, которые испытывал польской красавице и о ее благородстве.

— «Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» не произвел на меня впечатления. Я что, мужиков в бане не видел?! — пошутил артист.

И тут же отметил, что приезд Барбары произвел на советских артистов неизгладимое впечатление, особенно на мужчин.

— А вот Барбара — это совсем другое дело. Таких женщин не каждый день встретишь. Но я был так красиво отшит ею. Только благородная женщина может так изысканно укусить, унизить, в то же время давая шанс на встречу в будущем, — рассказал Боярский.

Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром», снятый режиссером Эльдаром Рязановым в 1975 году впервые показали по ТВ 1 января 1976 года. По неподтвержденным данным зрителями этого показа стали около 100 миллионов человек. С того времени кинокартина стала неотъемлемой частью предновогодней телевизионной программы не только в России, но и за ее пределами.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как власти Украины попытались запретить показ легендарного фильма, но после волны возмущений жителей Незалежной решили, что комедия Рязанова не угрожает нацбезопасности страны.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

8:51
Сексологи призвали россиян копить силы перед новогодней ночью
8:39
Число погибших в результате взрыва в доме в Магнитогорске возросло до трех
8:26
Боярский рассказал, как его изысканно «отшила» Барбара Брыльска
8:12
«Это хит!» — Песня Слепакова про «тяжелый год» покорила соцсети
7:59
Западные СМИ: Украину в наступающем году может возглавить Юлия Тимошенко
7:51
Пострадавшие в результате взрыва в Магнитогорске могут получить квартиры взамен разрушенных
7:34
Сенатор США: Трамп решил замедлить вывод войск из Сирии
7:17
Владимир Путин проинформирован о взрыве в доме в Магнитогорске
6:59
«Надо ее отшлепать»: Семенович захотела наказать коллегу на съемках мюзикла
6:39
Спасатели нашли двоих погибших под завалами дома в Магнитогорске
6:34
Жуткие кадры с места обрушения подъезда в Магнитогорске
6:07
«Шум полнейший стоял»: Очевидец рассказал о взрыве в доме в Магнитогорске — видео
6:00
Российские военные поздравили сирийских детей с Новым годом — фото
5:51
Что можно и нельзя делать 31 декабря, чтобы грядущий год был удачным
5:37
Видео: Подъезд дома обрушился в Магнитогорске из-за взрыва газа
5:31
Китайский лидер Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с Новым годом
5:13
Видео: В роскошном особняке Галкина и Пугачевой «завелись» жуки
4:47
«Мы не пили»: Жасмин опубликовала откровенные фото из бани
4:21
Трамп хочет установить на границе с Мексикой забор, как у Обамы
3:59
Где найти богатого жениха в новогодние каникулы

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Новый год нон-стоп на Пятом! Фантастическое Новогоднее музыкальное шоу мега-хитов трех десятилетий «Легенды Ретро FM. Лучшее»!

Только для зрителей — встреча с самыми яркими отечественными и зарубежными звёздами 70-х, 80-х и 90-х!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Реклама