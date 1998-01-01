Украинцы раскритиковали Порошенко после новогоднего поздравления

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Президент Украины обратился к гражданам через социальные сети и вызвал шквал язвительных комментариев.

Фото: Instagram @poroshenkopetro

Украинский лидер Петр Порошенко разозлил пользователей Twitter своим новогодним поздравлением. В первую очередь ему досталось за украинских моряков, которые встретят праздник за решеткой. Многие посчитали, что глава государства занимается собственным пиаром, вместо того, чтобы решать проблемы населения.

В комментариях украинцы отметили, что страна держится лишь за счет сельского хозяйства, сферы услуг и траншей МВФ. Порошенко также припомнили провальную судебную реформу и убийства политических активистов.

Ранее Пятый канал раскрывал, почему западные аналитики сделали ставку на Юлию Тимошенко в наступающем году.

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