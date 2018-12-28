Шоумен Зеленский публично объявил о выдвижении в президенты Украины

Популярный телеведущий и актер Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам в эфире телеканала «1+1», в котором заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Украины.

Выступление шоумена, который по популярности уступает лишь Юлии Тимошенко, прозвучало перед новогодним обращением действующего президента Петра Порошенко, которое вышло в эфир уже после полуночи.

Президентская компания на Украине официально стартовала 31 декабря 2018 года. Выборы главы государства состоятся 31 марта 2019 года.

Ранее Пятый канал рассказывал о предвыборном лозунге кандидата Зеленского.