Семь человек погибли при пожаре в Оренбургской области

Семь человек погибли при пожаре в жилом доме на улице Салтыкова-Щедрина в городе Орске Оренбургской области. Первые сообщения о ЧП стали поступать 1 января около 6 часов утра по московскому времени.

Среди погибших, предположительно, трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Причины пожара и обстоятельства произошедшего сейчас уточняются.

По предварительной информации, люди сняли коттедж для празднования Нового года. Вероятнее всего, произошло короткое замыкание.

К ликвидации пожара от МЧС России по Оренбургской области привлекалось 20 человек и 6 единиц техники. В настоящий момент возгорание ликвидировано.

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