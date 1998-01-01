Эмин Агаларов стал отцом во второй раз

Буквально за несколько часов до Нового года 39-летний певец Эмин Агаларов и его 32-летняя супруга Алена Гаврилова стали родителями. У пары родилась дочь. О беременности второй супруги Эмина Агаларова стало известно вскоре после их пышной свадьбы летом 2018 года. Для них это первый совместный ребенок.

В предыдущих отношениях и Алена, и Эмин уже успели стать родителями: у Гавриловой есть сын от бизнесмена Рустама Тарико, а у Агаларова — двое наследников от бывшей жены Лейлы Алиевой, сообщает Woman.ru.

Ранее Пятый канал рассказывал, что певец и бизнесмен Эмин Агаларов тайно женился в Подмосковье.