Эмин Агаларов стал отцом во второй раз

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За несколько часов до наступления Нового года у певца родилась дочь.

Фото: Instagram @eminofficial

Буквально за несколько часов до Нового года 39-летний певец Эмин Агаларов и его 32-летняя супруга Алена Гаврилова стали родителями. У пары родилась дочь. О беременности второй супруги Эмина Агаларова стало известно вскоре после их пышной свадьбы летом 2018 года. Для них это первый совместный ребенок.

В предыдущих отношениях и Алена, и Эмин уже успели стать родителями: у Гавриловой есть сын от бизнесмена Рустама Тарико, а у Агаларова — двое наследников от бывшей жены Лейлы Алиевой, сообщает Woman.ru.

Ранее Пятый канал рассказывал, что певец и бизнесмен Эмин Агаларов тайно женился в Подмосковье.

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