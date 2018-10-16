Жители Украины отметили день рождения националиста Бандеры в колпаках Санты

, 21:10 Видео 116

Днем во Львове националисты прошли торжественным маршем, а вечером в Киеве решили пройти с бенгальскими огнями и аниматорами.

Фото, видео: www.globallookpress.com, YouTube @FIT.if.ua

Все не просто в Незалежной. Юбилей Степана Бандеры, который родился 1 января 1909 года, проходит по-разному. 

Днем во Львове состоялся торжественный митинг — его участниками стали порядка 500 человек. Собравшиеся исполнили у памятника Бандере государственный гимн и возложили цветы к монументу. Вместе с националистами в праздновании приняли личное участие и представители муниципальной власти — например, председатель Львовской областной администрации Олег Синютка и заместитель председателя Львовского областного совета Владимир Гирняк.

День рождения Степана Бандеры власти Незалежной сделали официальным праздником и поэтому в наступившем году запланированы официальные торжества. Так, в Киеве тоже проводятся митинги и народные гуляния по этому поводу.

Вечером в Киеве все пошло, как по Гоголю. Националисты вышли в центр города в шапках Санта-Клаусов и зажгли бенгальские огни. Также их сопровождали своеобразные снеговики из американских мультиков.

Степан Бандера возглавлял националистическое движение на Украине, а также руководил двумя организациями нацистского характера, запрещенными в России — «Украинская повстанческая армия*» и «Организация украинских националистов**». Несмотря на это, официальный Киев намерен вернуть ему звание Героя Украины.

* — запрещенная на территории РФ организация

** — запрещенная на территории РФ организация

Читайте также

Подпишитесь на нашу Facebook страницу!Свежие международные и российские новости
на нашей странице в Facebook

Последние новости

21:41
Видео: В Магнитогорске загорелась маршрутка
21:10
Жители Украины отметили день рождения националиста Бандеры в колпаках Санты
20:59
За спасенным из-под завалов в Магнитогорске малышом прибыл спецборт из Москвы
20:54
Славянский тотемный годослов называет 2019-й — годом Парящего Орла
20:41
Новый год в аду: неисправный фейерверк чуть не спалил город в Нидерландах
20:29
Молодая жена Венсана Касселя показала свой округлившийся живот
20:15
Пешеход в Бразилии погиб после падения на него вертолета с туристами — видео
19:54
Недалек умом: актер Андрей Мягков о священнике, раскритиковавшем «Иронию судьбы»
19:30
Зачем подозреваемый в шпионаже американец Пол Уилан прибыл в Москву
19:14
Стало известно, как отпраздновала Новый год Алла Пугачева
18:44
Глава Петербурга почтил память писателя Даниила Гранина
18:25
Кто из звезд выступил на новогоднем концерте «Песня года-2018»
17:57
Весь день жители Магнитогорска несут цветы к стихийному мемориалу
17:40
«Эмоции захлестывают»: родители спасенного малыша рассказали о происходившем
17:23
В Германии водитель дважды протаранил толпу мигрантов
17:05
Дебоширом рейса «Сочи — Москва» оказался чемпион мира по хоккею Олег Сапрыкин
16:57
Директора столичного Парка Горького уволят после обрушения моста
16:39
Едва сдерживая слезы: папа спасенного в Магнитогорске младенца о его состоянии
16:31
Зеленский создает фон для Тимошенко: эксперты о кандидатах в президенты Украины
16:16
Стало известно, когда армия завершит перевооружение на «Искандер-М»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

16.10.2018

Нардеп угрожает расправой британскому журналисту, «осквернившему» могилу Бандеры

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
ТОП музыкальных новинок декабря

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Новый год нон-стоп на Пятом! Фантастическое Новогоднее музыкальное шоу мега-хитов трех десятилетий «Легенды Ретро FM. Лучшее»!

Только для зрителей Пятого канала — встреча с самыми яркими отечественными и зарубежными звёздами 70-х, 80-х и 90-х!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Реклама