Все не просто в Незалежной. Юбилей Степана Бандеры, который родился 1 января 1909 года, проходит по-разному.

Днем во Львове состоялся торжественный митинг — его участниками стали порядка 500 человек. Собравшиеся исполнили у памятника Бандере государственный гимн и возложили цветы к монументу. Вместе с националистами в праздновании приняли личное участие и представители муниципальной власти — например, председатель Львовской областной администрации Олег Синютка и заместитель председателя Львовского областного совета Владимир Гирняк.

День рождения Степана Бандеры власти Незалежной сделали официальным праздником и поэтому в наступившем году запланированы официальные торжества. Так, в Киеве тоже проводятся митинги и народные гуляния по этому поводу.

Вечером в Киеве все пошло, как по Гоголю. Националисты вышли в центр города в шапках Санта-Клаусов и зажгли бенгальские огни. Также их сопровождали своеобразные снеговики из американских мультиков.

Степан Бандера возглавлял националистическое движение на Украине, а также руководил двумя организациями нацистского характера, запрещенными в России — «Украинская повстанческая армия*» и «Организация украинских националистов**». Несмотря на это, официальный Киев намерен вернуть ему звание Героя Украины.

* — запрещенная на территории РФ организация

** — запрещенная на территории РФ организация