Три человека погибли в загоревшейся «Газели» в Магнитогорске, сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. ЧП произошло на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Правды.

Как отметили в региональном Центре управления в кризисных ситуациях, все трое погибших — взрослые. Очевидцы рассказывали, что слышали хлопки после возгорания авто.

— Были выстрелы, я подумала, что это фейерверки, а потом я посмотрела и там маршрутка горела. было пару раз, как будто обычный фейерверк, — рассказала очевидица.

Сообщается, что на месте работает оперативно-следственная группа и сотрудники ФСБ.

Как ранее сообщал Пятый канал, инцидент произошел около 23 часов 1 января. На видеокадрах видно, что микроавтобус полностью охвачен огнем.