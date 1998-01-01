Участник из команды Меладзе победил в шоу «Голос. Перезагрузка»

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За него проголосовали более половины телезрителей.

Фото: Instagram @zakharovpeter

Петр Захаров из Петербурга стал победителем телевизионного шоу «Голос. Перезагрузка» во вторник, 1 января, по итогам зрительского SMS-голосования.

За молодого человека, наставником которого был известный музыкант и композитор Константин Меладзе, проголосовали 54,1% телезрителей.

Его соперниками были еще трое участников: Рушана Валиева — подопечная лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, Амирхан Умаев под руководством певицы Ани Лорак и Шаэн Оганесян, чей наставник — рэпер Баста.

Согласно концепции организаторов шоу, полученный от голосования телезрителей доход будет направлен на благотворительность, в частности, в фонд по борьбе с инсультом «ОРБИ», который работает над сокращением числа таких случаев, а также уменьшения тяжести последствий этого заболевания.

Новый сезон вокального телепроекта «Голос. Перезагрузка» стартовал 12 октября 2018 года, и состоял из шести этапов: слепые прослушивания, поединки, нокауты, поединки, четвертьфинал, полуфинал и финал.

Как ранее сообщал Пятый канал, у одного из участников шоу «Голос» — итальянского певца Валерио Сгарджи — во время перелета из Смары в Москву украли паспорт и порядка 500 евро.

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