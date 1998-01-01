Участник из команды Меладзе победил в шоу «Голос. Перезагрузка»

Петр Захаров из Петербурга стал победителем телевизионного шоу «Голос. Перезагрузка» во вторник, 1 января, по итогам зрительского SMS-голосования.
За молодого человека, наставником которого был известный музыкант и композитор Константин Меладзе, проголосовали 54,1% телезрителей.
Страна сделала свой выбор. Петр Захаров — победитель седьмого сезона #ГолосПерезагрузка ✌🏻 pic.twitter.com/KJ3Q8hM3sI— #Голос7 (@voice1tv) 1 января 2019 г.
Его соперниками были еще трое участников: Рушана Валиева — подопечная лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, Амирхан Умаев под руководством певицы Ани Лорак и Шаэн Оганесян, чей наставник — рэпер Баста.
Согласно концепции организаторов шоу, полученный от голосования телезрителей доход будет направлен на благотворительность, в частности, в фонд по борьбе с инсультом «ОРБИ», который работает над сокращением числа таких случаев, а также уменьшения тяжести последствий этого заболевания.
Новый сезон вокального телепроекта «Голос. Перезагрузка» стартовал 12 октября 2018 года, и состоял из шести этапов: слепые прослушивания, поединки, нокауты, поединки, четвертьфинал, полуфинал и финал.
Как ранее сообщал Пятый канал, у одного из участников шоу «Голос» — итальянского певца Валерио Сгарджи — во время перелета из Смары в Москву украли паспорт и порядка 500 евро.