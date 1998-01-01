Роналду намерен вернуться в сборную Португалии

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Спортсмен не выступал за национальную команду с июня 2018-го. Тогда португальцы уступили уругвайцам в 1/8 финала чемпионата мира.

Фото: www.globallookpress.com

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в наступившем году вернется в сборную Португалии, в составе которой он не выступал после чемпионата мира 2018 года.

— В 2019 году намерен снова вернуться в распоряжение тренерского штаба сборной Португалии. У нас была договоренность, согласно которой я не буду участвовать в матчах за сборную в первой части этого сезона, — цитирует Championat многократного обладателя «Золотого мяча».

33-летний футболист объяснил, что он совсем недавно сменил испанский «Реал Мадрид» на итальянский «Ювентус» — то есть, переехал из одной страны в другую, но и методика работы в клубах, партнеры по команде, а также профессиональный и персональных режимы — все отличается.

— Думаю, для меня это был лучший вариант, — объяснил Роналду свое полугодовое отсутствие в национальной сборной.

В ходе матча в рамках чемпионата мира по футболу в 2018 году Уругвай выбил Португалию из 1/8 финала со счетом 2:1, после чего Роналду не выступал за свою сборную.

Ранее Пятый канал сообщал, что Роналду вывели из сборной Португалии по футболу из-за обвинения в изнасиловании девятилетней давности.

В ноябре Роналду сделал предложение своей возлюбленной — испанке Джорджине Родригес.

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