Роналду намерен вернуться в сборную Португалии

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в наступившем году вернется в сборную Португалии, в составе которой он не выступал после чемпионата мира 2018 года.
33-летний футболист объяснил, что он совсем недавно сменил испанский «Реал Мадрид» на итальянский «Ювентус» — то есть, переехал из одной страны в другую, но и методика работы в клубах, партнеры по команде, а также профессиональный и персональных режимы — все отличается.
— Думаю, для меня это был лучший вариант, — объяснил Роналду свое полугодовое отсутствие в национальной сборной.
В ходе матча в рамках чемпионата мира по футболу в 2018 году Уругвай выбил Португалию из 1/8 финала со счетом 2:1, после чего Роналду не выступал за свою сборную.
Ранее Пятый канал сообщал, что Роналду вывели из сборной Португалии по футболу из-за обвинения в изнасиловании девятилетней давности.
В ноябре Роналду сделал предложение своей возлюбленной — испанке Джорджине Родригес.