Компания Samsung показала кроссовки с искусственным интеллектом

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Однако приблизительная стоимость «умной» обуви пока неизвестна.

Фото: www.globallookpress.com

Южнокорейский гигант Samsung, который на протяжении последних двух лет активно разрабатывает всевозможные приложения для занятий спортом, как ожидается, наконец впервые представит свою новинку в этой области — «умную спортивную обувь». Как пишет портал gizmochina, премьера состоится уже на следующей неделе в рамках всемирно известной Международной выставки потребительских технологий в Лас-Вегасе.

Издание обращает внимание, что в августе Samsung уже запатентовал дизайн двух пар кроссовок.

Модель «A» спортивной обуви будет изготавливаться из кожи и синтетического материала. Позади ботинка возле ахиллесовой пяты будет встроен датчик в виде короткой антенны, который будет синхронизирован с гаджетами спортсмена. Его можно приводить в действие или отключать, лишь нажав на кнопку на датчике.

Samsung

В модели «B» работа датчика будет регулироваться при помощи крошечной панели управления, которая также будет закреплена в районе пятки.

Samsung

Более подробной информации пока не приводится, однако отмечается, что такие спортивные аксессуары предназначены для тех, кто занимается спортом высших достижений.

По данным издания, есть вероятность того, что эта спортивная обувь с искусственным интеллектом от Samsung пригодится тогда, когда, например, бегуну предстоит большая дистанция. Тренер сможет ежеминутно отслеживать показатели его организма и, в соответствии с ними, регулировать степень нагрузок.

Вместе с тем, о примерной стоимости «умной» обуви пока не сообщается.

Международная выставка потребительских технологий — 2019 (Consumer Electronics Show) пройдет в Лас-Вегасе уже в 50-й раз с 8 по 11 января. Это престижное событие для производителей электроники, ИТ-компаний, стартапов, которые стремятся презентовать свои новинки именно здесь.

Ранее Пятый канал сообщал о примерной цене на гибкий смартфон Samsung.

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