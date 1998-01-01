По данным ВОЗ, в России стали намного меньше пить и курить

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Количество употребляемого алкоголя в РФ ниже, чем в европейских странах, например, во Франции и в Германии.

Фото: www.globallookpress.com

Жители России стали значительно меньше курить и употреблять алкоголь. Так, согласно имеющейся информации, курение сократилось на 20% с 2009 года. Потребление алкоголя также сократилось на 20%, но уже за период с 2012 года. Об этом сообщает издание Quartz со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения. Данные получены по состоянию на начало 2018 года, но, по мнению исследователей, они актуальны до сих пор.

Согласно статистическим данным, количество алкоголя, потребляемого взрослым жителем России, в пересчете на чистый спирт, составляет 12,2 литра в год. Для сравнения — взрослый житель Германии потребляет 12,4 литра, а взрослый француз — 13,3 литра.

По мнению специалистов, в России и далее будет снижаться количество потребляемого алкоголя.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что глава Минздрава РФ Вероника Скворцова поддержала инициативу повышения возрастного порога для продажи алкоголя с 18 до 21 года.

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