Мужчина расстрелял сожительницу на парковке ТЦ в Сочи

В среду днем, 2 января, 38-летний мужчина расстрелял из пистолета сожительницу на парковке ТЦ в Сочи и скрылся с места происшествия. Как сообщили в пресс-службе регионального СК, раненная женщина была доставлена в больницу, где скончалась от полученных травм.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям — «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Позднее тело мужчины было найдено в его квартире. Предварительно, вернувшись домой, он покончил с собой.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Вдется следствие. На месте происшествий работают криминалисты.