Исполнитель роли Рона Уизли признался, что не может смотреть «поттериану»

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Актер Руперт Гринт рассказал, что смотреть цикл фильмов о волшебнике Гарри Поттере может только до третьей части.

Фото: www.globallookpress.com

Актер Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли в киносаге о волшебнике Гарри Поттере, сделал откровенное признание. Как оказалось, молодой человек не может заставить себя посмотреть фильмы из этого цикла дальше третьей части.

Руперт рассказал газете The Sun о том, что недавно он пересматривал первые части «поттерианы». Актеру было приятно оглянуться назад на 20 лет. Но смотреть на себя в более близком прошлом ему пока не хочется. Гринт считает, что в какой-то мере он «потерял себя» во время съемок легендарной саги.

— Я пытаюсь вспомнить, какой была моя жизнь до того, как я сыграл этого персонажа. Мне кажется, что я немного потерял самого себя, — сказал актер.

В целом съемочный процесс о приключениях «троицы из Хогвартса» Руперт Гринт называет «долгим и странным» периодом в своей жизни.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что актеры «Гарри Поттера» встретились спустя семь лет после окончания съемок.

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