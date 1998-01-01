Как это развидеть? — в сети в пух и прах «разнесли» новый клип Тимати

, 10:40 Видео 93

Пользователи «не обнаружили таланта» в новом музыкально-визуальном действе, опубликованном российским рэп-исполнителем.

Фото: Youtube @Тимати

Российский рэп-исполнитель Тимур Юнусов, известный под ником Тимати, в дуэте с L`One (в миру Леван Горозия) сняли новый клип на композицию AMG. Презентация вокально-визуальной композиции состоялась на Youtube-канале Тимати 1 января 2019 года.

Пользователям клип, как говорится, не зашел, если судить по комментариям.

Комментаторы назвали новое видео крайне неудачным. По их мнению, в ролик «перегружен» рекламой.

«В вашей рекламе творчества не обнаружено», «Очередной рекламный клип. Продажность зашкаливает», «Из-за рекламы даже смотреть противно, куда Тимати скатился», так прошлись подписчики рэпера по его новому клипу.

Кто-то даже не сдержался и назвал это видео «позором России».

Правда, самого Тимати, это, похоже не смущает.

— Твой грязный дрифт в комментариях только увеличит мне рекламные контракты, — произносит рэпер во время исполнения.

В треке музыканты также высмеяли так называемых хейтеров и похвастались своим богатством.

Стоит отметить, что несмотря на такие нелестные комментарии, ролик стремительно набирает просмотры - так к моменту публикации этого материала видео посмотрели без малого 1 миллион 300 тысяч раз.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Тимати подарил двухкомнатную квартиру в Москве своей случайной поклоннице.

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