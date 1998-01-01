Видео: в Дагестане едва не сгорела жилая пятиэтажка

Сообщение о пожаре в многоквартирном пятиэтажном доме по улице 345 Дагестанской стрелковой дивизии в Дербенте поступило утром 3 января. Прибывшие по вызову пожарные установили, что огнем охвачена крыша здания.

В настоящее время пожар полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, сообщается на официальном сайте регионального управления МЧС.

К ликвидации пожара было привлечено 30 человек личного состава и 10 единиц техники.

Причины возгорания устанавливаются.

Сотрудники МЧС очередной раз напоминают всем жителя России быть крайне осторожными с огнем. Особенно бдительными следует быть при устройстве частных фейерверков в новогодние праздники — необходимо соблюдать инструкции к огненным развлечениям и соблюдать правила противопожарной безопасности. В случае обнаружения бесконтрольного горения необходимо сообщить об этом по телефону «01» или «112».

Ранее Пятый канал рассказывал о пожаре в крупном московском паркинге, причиной которого могли стать фейерверки.