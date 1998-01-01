В сети состоялась премьера комедии о блокадном Ленинграде «Праздник»

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Режиссер Алексей Красовский отказался от попыток получить прокатное удостоверение и представил свой новый фильм зрителям в интернете.

Фото: Кадр из х/ф "Праздник" (2019 год) / реж. Алексей Красовский

Нашумевший филь «Праздник» вышел в прокат в сети интернет. Комедийное кино рассказывает о том, как одна из семей, состоящая на спецобеспечении во время войны, встречает новый год. Действие картины начинается 31 декабря 1941 года. В фильме прямо не говорится, где именно разворачивается сюжет, но предполагается, что это окрестности блокадного Ленинграда. Факт, что режиссер называл свой тогда еще будущий фильм, связанный с трагическими событиями ленинградской блокады, комедией, вызвал бурю негодований еще на этапе изготовления.

Многие общественные организации выступали против его выхода в свет. Режиссер фильма Алексей Красовский отказался пробиваться сквозь волны возмущений и получать прокатное удостоверение для своей картины — премьера прошла на официальном Youtube режиссера.

Ранее она была запланирована на 31 декабря 2018 года, но в связи с трагедией в Магнитогорске режиссер перенес первый показ на 3 января.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как блокадники требовали наложить запрет на фильм «Праздник».

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