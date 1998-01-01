Бывший министр финансов Московской области экстрадирован в Россию

Компетентными органами Франции 28 декабря был удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры РФ о выдаче бывшего первого заместителя Председателя Правительства Московской области — министра финансов Правительства Московской области Алексея Кузнецова для привлечения к уголовной ответственности, сообщает сайт Генпрокуратуры. Экс-чиновника обвиняют в серии мошенничеств, растрат и легализации имущества, приобретенного в результате совершенных преступлений.

Ущерб, причиненный Алексеем Кузнецовым и его подельниками правительству Московской области, предприятиям сферы ЖКХ и компании «Мособлтрансинвест», по имеющимся у следствия данным, исчисляется суммой более 14 миллиардов рублей.

В четверг, 3 января, Алексея Кузнецова, в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского Бюро Интерпола экстрадировали в Россию.

Ранее Пятый канал сообщил, что Верховный суд Греции разрешил экстрадицию в РФ «криптомиллиардера» Александра Винника.