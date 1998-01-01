В Москве скончалась актриса театра «У Никитских ворот»

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Супруга прославленного режиссера Александра Каца в последнее время долго болела и уже не выходила на сцену.

Фото: Kino-teatr.ru

Московский театр «У Никитских ворот» в четверг, 3 января, сообщил на своем официальном сайте о кончине народной артистки Латвии и заслуженной артистки России Райны Праудиной.

Известной в театральной Москве актрисы и супруги легендарного режиссера Александра Каца не стало после продолжительной болезни на 84-м году жизни.

— Скорбим вместе с родными и близкими Райны Борисовны. О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно, — говорится в сообщении театра.

Райна Праудинова с 1960 по 1989 года была ведущей актрисой Рижского театра Русской драмы. Вместе с супругом в 1990 году она приехала в Москву по приглашению в Вахтанговский театр, где и прослужила до 2003 года. Также выступала на сцене театров «Актерский Дом», «У Никитских ворот» — также в постановках своего прославленного супруга.

Ее сын, Анатолий Праудин, также известный режиссер. Основатель «Экспериментальной сцены» под крышей театра «Балтийский дом».

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