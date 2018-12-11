Названы самые невостребованные профессии в 2019 году

Специалисты компании Head Hunter назвали, кому будет сложнее других найти работу в 2019 году, пишет URA.RU.

Согласно исследованию, самыми невостребованными в наступившем году станут управленцы, юристы, госслужащие, бухгалтеры. Кандидаты на эти должности столкнуться с трудностями при трудоустройстве. К их числу традиционно отнесли и начинающих специалистов.

С другой стороны, в России наблюдается кадровый дефицит фармацевтов, врачей, медсестер, страховщиков. Обладателям этих профессий будет легко найти работу, как и программистам, инженерам и торговым представителям.

Ранее Пятый канал рассказывал, когда в России появятся электронные трудовые кинжки.