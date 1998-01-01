Президент России поздравил с 85-летием Зураба Церетели

Президент Российской академии художеств, народный художник СССР и всемирно известный скульптор Зураб Церетели в пятницу, 4 января, отмечает 85-летний юбилей. Поздравления юбиляру направил президент России Владимир Путин. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Глава государства особо подчеркнул блестящее выполнение Церетели в своих работах творческих идей, которые пользуются высоким признанием.

— Вас знают и ценят как талантливого художника-монументалиста, скульптора, видного представителя отечественной культуры. Ваши творческие идеи блестяще воплотились в замечательных работах, которые пользуются высоким признанием профессионалов и любителей искусства, — говорится в поздравительной телеграмме.

Путин добавил, что скульптор не останавливается на достигнутом, много и плодотворно трудится. Особенно ценно то, что он проявляет пристальное внимание — «просветительской, наставнической, общественной деятельности».

Президент пожелал Зурабу Церетели неиссякаемого вдохновения и здоровья.

Всемирно известный скульптор родился в Тбилиси в 1934 году. Через шесть лет после окончания Тбилисской академии художеств пришел работать в республиканский Институт этнографии и археологии Академии. Именно в 60-е он проявил себя в монументальном искусстве. В 70-е являлся главным художником МИД СССР, а в 1980-м — Олимпийских игр в Москве. Его произведения располагаются в российских городах и десятках стран мира — СНГ, США, Японию, Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Бразилию, Израиль, Сирию, Уругвай и многих других.