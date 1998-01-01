Сверхтяжелую российскую ракету-носитель назвали «Енисей»

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что новая российская сверхтяжелая ракета-носитель полетит в космос в 2028 году и названа будет «Енисей».

Сегодня подписан детальный план-график создания к 2028 году ракеты-носителя сверхтяжёлого класса (класс «Енисей»). Разработчики — РКК «Энергия» имени С. П. Королёва (Московская область), РКЦ «Прогресс» (Самара), Центр имени М. В. Хруничева (Москва) — в части создания третьей ступени. pic.twitter.com/xVrfb2SJ60 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 4 января 2019 г.

Основное значение данной ракеты — полеты на Луну и Марс. Ее запуск планируется произвести в космодрома Восточный. Как ранее сообщалось, стоимость создания «Енисея» и беспилотный облет Луны оценены в полтора триллиона рублей.

Ранее Пятый канал рассказывал, что о разработке было объявлено еще в августе прошлого года. В середине декабря 2018 года Рогозин заявил, что госкорпорация готовится представить руководству страны варианты ее облика.