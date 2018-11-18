Интернет-сообщество активно обсуждает мини-платье Любы Успенской

, 15:37 Фото 107

Певица проводит новогодние праздники в Сочи в компании Навки и Жасмин.

Фото: Instagram @uspenskayalubov_official

Наряд Любови Успенской вызвал бурное обсуждение подписчиков ее аккаунта в Instagram. Как сообщает Утро.ру, певица встретила Новый год в Сочи в компании Жасмин и Татьяны Навки и выложила в сеть совместное фото с новогодними поздравлениями.

— Я желаю всем много счастья, любви успехов, мы будем в этом году счастливыми, а по-другому быть не может, поверьте и не сомневайтесь, это приказ, — написала Успенская.

instagram @ uspenskayalubov_official

Поклонников поразило ее черное мини-платье, однако мнения разделились. Одни заявляют, что наряд молодит певицу и подчеркивает ее подтянутую фигуру, а другие считают, что одежда выглядит вызывающе и не по возрасту.

— Люба. Вы так моложаво выглядите. Всегда красотка.

— Госпожа Успенская, ну просто супер этот наряд молодит.

— Любушка, какая у вас фигура, как у девочки!

— Никакие наряды не помогут этим старушкам, возраст...

Ранее Пятый канал публиковал напугавший поклонников Любови Успенской снимок, на котором 64-летняя певица выглядит неестественно молодой.

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