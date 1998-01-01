Верник в сопровождении охраны прокатился по пешеходной зоне в Москве

Очевидцы, которые зимним вечером прогуливались по пешеходной зоне Камергерского переулка засняли на видео, как российский актер Игорь Верник на люксовом Range Rover в сопровождении охраны пытался проехать через толпу. Кадры инцидента опубликовал телеканал «Москва 24».

На кадрах слышно, как некий мужчина произносит:

— Пропустите, Верник едет!

Когда произошел данный инцидент неизвестно. Как сообщил телеканал, от полиции комментариев не поступало.

Ранее Пятый канал рассказывал о «покатушках» другого российского актера Алексея Панина по пешеходной зоне Саратова.