Верник в сопровождении охраны прокатился по пешеходной зоне в Москве

Очевидцы, которые зимним вечером прогуливались по пешеходной зоне Камергерского переулка засняли на видео, как российский актер Игорь Верник на люксовом Range Rover в сопровождении охраны пытался проехать через толпу. Кадры инцидента опубликовал телеканал «Москва 24».
На кадрах слышно, как некий мужчина произносит:
— Пропустите, Верник едет!
Когда произошел данный инцидент неизвестно. Как сообщил телеканал, от полиции комментариев не поступало.
Ранее Пятый канал рассказывал о «покатушках» другого российского актера Алексея Панина по пешеходной зоне Саратова.