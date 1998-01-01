Звезда сериала «Папины дочки» впервые показала фото младшего сына

, 16:28 Фото 131

Дарья Мельникова накануне Нового года стала мамой во второй раз.

Фото: Instagram @melnikovadsh

26-летняя актриса Дарья Мельникова незадолго до празднования Нового года стала мамой во второй раз. В разделе Stories своей страницы в Instagram звезда «Папиных дочек» выложила фото с младшим сыном.

— Выехали на дачку с работодателями. Ехать два часа, думаю, поспят в дороге, я почитаю пока. Спустя 1:50 они действительно уснули, — подписала фото Дарья.

«Работодателями» Дарья Мельникова называет своих детей, от которых не отходит 24 часа в сутки. На этом фото также можно рассмотреть старшего сына актрисы и ее супруга Артура Смольянинова — трехлетнего Артура.

Об «интересном положении» Дарьи Мельниковой начали говорить еще в конце лета. Но сама актриса не торопилась раскрывать все карты. Фото с округлившимся животом девушка опубликовала в Instagram только в конце сентября, сообщает LIGAnews.net.

Instagram @melnikovadsh

Ранее Пятый канал рассказал, что стало с героями сериала «Папины дочки».

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