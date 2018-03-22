Стала известна скорость российского беспилотника «Посейдон»

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Его главное преимущество — неуязвимость для средств противодействия противника.

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

В СМИ в пятницу, 4 января, появилась информация о проектной скорости атомного подводного беспилотника «Посейдон». Как сообщает RT со ссылкой на источник ТАСС, российский подводный аппарат может идти к цели на глубине более одного километра со скоростью более 200 км/ч,

Сопротивление окружающей среды значительно снижается, когда вокруг беспилотника образуется полость с водяным паром. Это и позволяет «Посейдону» двигаться на максимальной скорости.

Поражение подводного аппарата существующими сейчас у вероятного противника средствами невозможно. Беспилотник способен на пути к цели непрерывно совершать маневры по курсу и глубине. К слову, максимальная скорость под водой у современных атомных подводных лодок — 60 километров час, торпеды движутся в районе 90 километров в час.

Ранее Министерство обороны РФ сообщало о способности аппарата «Посейдон» поражать авианосцы.

Ранее Пятый канал сообщал, что атомный подводный беспилотник «Посейдон» проходит испытания.

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