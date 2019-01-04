Испытание китайской версии «матери всех бомб» показали в сети — Видео

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Корпорация NORINCO впервые опубликовала эти кадры.

Фото, видео: Twitter @globaltimesnews,© РИА Новости / Виталий Аньков

Китайская государственная промышленная корпорация NORINCO впервые опубликовала кадры испытаний собственной версии «матери всех бомб», сообщает РИА Новости. Бомба была сброшена с бомбардировщика H-6K и произвела мощнейший по силе взрыв. Расположение полигона, где прошло испытание, в NORINCO не уточнили.

Разработчики оружия сообщили, что эта авиационная бомба по своей мощности и разрушительной силе уступает только ядерной, отсюда и соответствующее прозвище.

Китайская «мать всех бомб» весит несколько тонн. Из-за ее габаритов — может достигать шести метров в длину — бомбардировщик может нести только один экземпляр за вылет. Эксперты подмечают, что бомба, скорее всего, уступает американскому аналогу в размерах — чтобы ее смог поднять H-6K.

Ранее Пятый канал сообщал, что специалисты Вооруженных сил США спешно модернизировали «мать всех бомб».

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