Китайская государственная промышленная корпорация NORINCO впервые опубликовала кадры испытаний собственной версии «матери всех бомб», сообщает РИА Новости. Бомба была сброшена с бомбардировщика H-6K и произвела мощнейший по силе взрыв. Расположение полигона, где прошло испытание, в NORINCO не уточнили.

Разработчики оружия сообщили, что эта авиационная бомба по своей мощности и разрушительной силе уступает только ядерной, отсюда и соответствующее прозвище.

Китайская «мать всех бомб» весит несколько тонн. Из-за ее габаритов — может достигать шести метров в длину — бомбардировщик может нести только один экземпляр за вылет. Эксперты подмечают, что бомба, скорее всего, уступает американскому аналогу в размерах — чтобы ее смог поднять H-6K.

Ранее Пятый канал сообщал, что специалисты Вооруженных сил США спешно модернизировали «мать всех бомб».